Врачи объяснили, как отлепить примерзший язык от металлических качелей

Если язык примерз к металлическому предмету, следует подышать на это место и не пытаться освободиться при помощи зажигалки, рассказала врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения, обладатель статуса «Московский врач» Екатерина Иванова.

Иванова заявила, что «примерзнуть зимой языком к металлу очень легко - влага языка при соприкосновении с холодным металлом превращается в лед и сцепляет человека с ледяным предметом (турником, дверной ручкой, качелями)», передает Агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что чаще всего такие ситуации случаются с детьми, которые «более любопытны».

Необходимо действовать по такому алгоритму: «Успокоить ребенка и попросить его дышать, направляя воздух на металл. Можно дышать теплым воздухом самому, от теплого дыхания лед растает и можно будет освободить язык. Если есть с собой вода (можно и холодную), надо полить ее между прилипшим языком и железом».

Медик подчеркнула, что категорически нельзя оттягивать ребенка или отрывать его от металла силой – это приведет к повреждению слизистой оболочке языка, а рана будет заживать долго и болезненно.

Не следует также кричать на ребенка, «так как это еще больше напугает его и может спровоцировать резкое движение – слизистая оболочка языка и губ повредится».

Кроме того, «ни в коем случае нельзя использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо - она может напугать, обжечь лицо».

Если язык все же оказался поврежден, рану следует обработать раствором хлоргексидина, а после, в течение нескольких дней, «полоскать рот отваром ромашки, давать ребенку неострую, протертую в пюре, пищу».

«Обязательно рассказывайте ребенку, чем может обернуться прикосновение языка к металлическим предметам зимой», – добавила Иванова.