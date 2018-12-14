Помпео порадовался возможности использовать Македонию против России

Глава Госдепа Майк Помпео рассказал, какие последствия будут у вступления Македонии в НАТО и ЕС для России.

На пресс-конференции с первым замминистра иностранных дел Греции Йоргосом Кантрунгалосом госсекретарь США выразил поддержку соглашению между Грецией и Македонией.

Он заявил, что Скопье сможет вступить в ЕС и НАТО «под названием Республика Северная Македония», передает РИА «Новости».

Это позволит «укрепить Балканы против злонамеренного влияния России», заявил Помпео.