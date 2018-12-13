Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг снижался на 9 копеек – до 66,29 рубля, курс евро опустился на 14 копеек и составил 75,39 рубля.

Стоимость нефти выросла до 60,41 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».