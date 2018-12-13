Названа стоимость сверхтяжелой ракеты и беспилотного облета Луны

Программа по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны оценивается в 1,5 трлн рублей, сообщили источники в ракетно-космической отрасли России.

К 15 января Роскосмос представит кабмину проект федеральной целевой программы на 2020–2030 годы «с прописанными суммами». Обсуждаются «разные варианты сверхтяжелого носителя с разной стоимостью», сообщают источники РИА «Новости».

Планируется разработать ракету, создать опытный образец и провести беспилотный облет Луны. Другая программа предусматривает создание космического аппарата. Пилотируемый облет Луны собираются совершить в этот же период времени, но нужно будет дополнительное финансирование.

18 декабря состоится заседание научно-технического совета Роскосмоса, на котором выберут основной и два дополнительных варианта сверхтяжелой ракеты. Сейчас приоритетными считаются проекты РКЦ «Прогресс» (основан на базе ракеты «Союз-5», шесть боковых блоков), РКК «Энергии» (базой также стал «Союз-5», пять блоков) и проект восстановления производства советской ракеты «Энергия».

Последний проект взят, поскольку «в любом случае все будут спрашивать: «Неужели нельзя воспользоваться наработками по ракете «Энергия», чтобы не создавать новую ракету?». При этом источник подчеркивает, что «Энергия» разработана 30–40 лет назад, восстановить производство «практически невозможно», поскольку «кооперация предприятий утеряна, утрачены определенные технические решения, а некоторые устарели». Однако все равно планируется «просчитать, сколько будет стоить возобновление ее производства».