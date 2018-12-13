Венесуэла собралась предъявить ультиматум США

Каракас предъявит Вашингтону ультиматум, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он сообщил, что главе МИД Венесуэлы Хорхе Арреасе поручено вызвать временного поверенного в делах США Джимми Стори для передачи ультиматума.

«Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы», – приводит РИА «Новости» слова Мадуро.

Напомним, Мадуро заявил, что план по свержению правительства Венесуэлы и его убийству готовит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.