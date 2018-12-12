Мадуро обвинил Болтона в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что план по свержению правительства Венесуэлы и его убийству готовит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства», – передает слова Мадуро РИА «Новости».

Президент Венесуэлы заявил, что Болтон готовит наемников и полувоенные образования в разных местах. Соучастником плана Мадуро называет Колумбию и лично ее президента Ивана Дуке.

В начале августа Мадуро обвинил Соединенные Штаты и Колумбию в причастности к покушению на него с помощью нескольких летательных аппаратов со взрывчаткой. Богота и Вашингтон не признали своей причастности к инциденту.