Названа дата запуска спутника-разведчика НАТО на российской ракете

С космодрома Куру во Французской Гвиане 18 декабря планируется запуск спутника оптико-электронной разведки CSO-1 в интересах минобороны Франции на российской ракете-носителе «Союз-СТ», сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Старт намечается в 19.37 мск. На целевую орбиту французский спутник будет доставлен разгонным блоком «Фрегат», – передает его слова РИА «Новости».

Компания Airbus Defence and Space по заказу французских военных изготавливает спутники CSO-1 и CSO-2, которые заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B. Они были запущены в 2004 и 2009 годах. Полезная нагрузка для спутников производится компанией Thales Alenia Space.

Спутник CSO-1 будет находиться на орбите высотой 800 километров, он должен передавать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник запустят ракетой «Союз-СТ» с «Фрегатом» из Французской Гвианы в 2021 году. Он будет доставлен на орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.

Между тем, в воскресенье в США не состоялся запланированный запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником американского Национального управления военно-космической разведки, который переносился уже несколько раз.