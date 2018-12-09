Запуск ракеты с секретным спутником разведки США отменен

В США не состоялся запланированный запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником американского Национального управления военно-космической разведки, сообщает компания United Launch Alliance.

Ожидалось, что ракета стартует в субботу в 20.15 (07.15 мск воскресенья) с базы ВВС США Ванденберг. Однако запуск был отменен, новая дата пока не назначена, передает ТАСС.

Запуск переносился уже несколько раз. Так, накануне старт отменили из-за технического сбоя.