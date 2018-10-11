Экс-подруга Овечкина устроила две аварии в Москве

Модель и бывшая подруга хоккеиста Александра Овечкина Валерия Соколова устроила две аварии за один день, сообщают СМИ; о ДТП, в котором девушка за рулем тяжелого внедорожника выехала на встречку и протаранила другое авто, рассказали участники аварии Сергей и Дарья.

«Мы ехали из гипермаркета домой, выезжали на Новорижское шоссе. На выезде была пробка, а в нашу сторону было свободно. Был зигзагообразный поворот, мы увидели, как из-за машин по встречке летит «гелендваген». Я ехал со скоростью 47 километров в час, увидел ее, успел затормозить. Но она и не думала тормозить. Произошло лобовое столкновение, мы сразу вызвали скорую, жена вот родит скоро», – рассказал Сергей телеканалу РЕН-ТВ.

Сам момент аварии зафиксирован на камеру видеорегистратора.

Дарья сообщила, что в момент столкновения переживала не за себя, а за будущего ребенка – девушка вскоре должна родить.

Участники аварии рассказали, что въехавшая в них девушка за рулем внедорожника вела себя неадекватно. Она начала плакать, кому-то звонить. Пока пара вызывала ГИБДД, девушка скрылась с места аварии.

«Я к ней подошел, открыл дверь, спросил: «Девушка, с вами все в порядке? Вы выехали на встречку». А она говорит, что то ли пьяная, то ли под чем-то. Она была невменяемая, плакала, я переживал за жену, пока разговаривал со скорой, она уехала», – сказал Сергей.

На автомобиле Соколовой отсутствовал передний госномер, отметил он. Позднее стало известно, что девушка выехала на встречку, скрываясь с предыдущего ДТП.

«Оказалось, что минуты три назад она совершила еще одно ДТП и скрывалась, мы – вторая авария. Пытались выйти с ней на связь в Instagram, чтобы она компенсировала ущерб, но она не выходила на связь, трубку не брала», – рассказали пострадавшие.

Молодые люди обратились в правоохранительные органы. Они рассчитывают, что Соколова возместит ущерб и будет наказана.

Валерии Соколовой 31 год, она начала работать моделью с 15 лет, отмечает телеканал. У нее был недолгий роман с хоккеистом Александром Овечкиным.

В октябре съемочная команда певицы Оксаны Яковлевой (Yaxana) перекрыла две полосы МКАД для съемок клипа, позднее ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.