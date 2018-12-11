Путин раскритиковал систему поддержки россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по поддержке россиян за рубежом не поставлена на системную основу и не оформлена.

Ранее член СПЧ Александр Брод на встрече с Путиным предложил создать международную организацию по защите прав россиян и соотечественников за рубежом, и обозначил необходимость развития взаимодействия в области интернет-проектов, передает РИА «Новости».

«Мы, безусловно, свою позицию давно обозначили по поводу поддержки наших соотечественников за рубежом, но вы правы. Эта работа не поставлена на системную основу, она не оформлена так, как по-современному можно было бы это сделать. Я согласен с вами, с привлечением ваших коллег из-за рубежа, там достаточно порядочных людей, которые готовы занимать гражданскую позицию», – сказал Путин, обращаясь к Броду.

Глава государства поддержал и поручил проработать предложения, высказанные Бродом.