Стало известно об участии в операции по перелету в Венесуэлу еще одного бомбардировщика

Кроме двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС, которые в понедельник совершили перелет в Венесуэлу, над Атлантикой выполнял задание еще один ракетоносец, который выполнял функцию самолета-ретранслятора, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Ту-160 «Владимир Судец» с бортовым номером RF-94108 встал в круг на полпути в Венесуэлу над Атлантикой и выполнял функции самолета-ретранслятора, который используется для увеличения дальности радиосвязи, передает «Интерфакс».

Накануне два стратегических бомбардировщика Ту-160 в сопровождении транспортника Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».