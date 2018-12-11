Тime назвал «Человека года»

Американское издание Тime удостоило титулом «Человек года» группу журналистов, в их числе убитый в Турции журналист Джамаль Хашогджи, а также американская газета Capital Gazette, сообщили в эфире телеканала NBC.

«Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже не в живых», – приводит РИА «Новости» слова главреда Time.

Вместе с Хашогджи «Человеком года» признаны филиппинская журналистка Мария Ресса, против оппозиционного сайта которой выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов; журналисты Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо, которых приговорили к семи годам лишения свободы за нарушение закона о государственной тайне; Журналисты The Capital Gazette, в редакции которой в конце июня 38-летний американец застрелил пять журналистов.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.

Вторую строчку в списке занял президент США Дональд Трамп, на третьем месте – спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в выборы США Роберт Мюллер.

В список претендентов на почетный статус ранее вошли также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти признали, что он был убит в здании дипмиссии. Причиной назвали конфликт и последовавшая за ним драка, однако многие данные указывали на то, что убийство было запланировано заранее.

В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.