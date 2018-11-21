«Русское радио» ответило на жалобы украинских моряков

В эфире «Русского радио» можно услышать одну песню на украинском языке, сообщила ведущая Алла Довлатова в ответ на заявления задержанных украинских моряков о ненависти к этой радиостанции.

Украинцы Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, находящиеся в «Матросской тишине», пожаловались на репертуар «Русского радио», передает радиостанция «Говорит Москва».

«Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», – заявил Эйдер.

Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова ответила, что в репертуаре радиостанции обычно нет песен на иностранном языке.

«У нас крутится какая-то девушка, которая поет на украинском языке, я, честно, даже не знаю, как ее зовут. Но крутят очень часто. Это первый такой случай на «Русском радио». Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет», – сказала она.

Довлатова добавила, что около половины исполнителей в эфире радиостанции – это «ребята с Украины».

Напомним, ранее Керченский городской суд арестовал на два месяца трех украинских моряков, раненных при нарушении границы России в Керченском проливе – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и сотрудника СБУ Василия Сороку.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.