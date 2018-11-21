«Русское радио» ответило на жалобы украинских моряков

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Андрей Бабицкий, журналист
Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
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Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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          «Русское радио» ответило на жалобы украинских моряков

             11 декабря 2018, 13:30
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          В эфире «Русского радио» можно услышать одну песню на украинском языке, сообщила ведущая Алла Довлатова в ответ на заявления задержанных украинских моряков о ненависти к этой радиостанции.

          Украинцы Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, находящиеся в «Матросской тишине», пожаловались на репертуар «Русского радио», передает радиостанция «Говорит Москва».

          «Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», – заявил Эйдер.

          Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова ответила, что в репертуаре радиостанции обычно нет песен на иностранном языке.

          «У нас крутится какая-то девушка, которая поет на украинском языке, я, честно, даже не знаю, как ее зовут. Но крутят очень часто. Это первый такой случай на «Русском радио». Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет», – сказала она.

          Довлатова добавила, что около половины исполнителей в эфире радиостанции – это «ребята с Украины».

          Напомним, ранее Керченский городской суд арестовал на два месяца трех украинских моряков, раненных при нарушении границы России в Керченском проливе – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и сотрудника СБУ Василия Сороку.

          Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.


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