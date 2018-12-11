В кабмине прокомментировали сообщения об «умных счетчиках» на газ

Правительство не обсуждает идею обязательной установки «умных счетчиков» на газ для всех граждан, пользующихся центральным газоснабжением, заявил пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Джус заявил, что «идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве», передает ТАСС.

Он добавил, что совещание у Казака «касалось систем учета в электроэнергетике».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение разработать предложения по внедрению «умных счетчиков» на газ.