Госдеп отреагировал на смерть Алексеевой

Госдепартамент США выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.

«Сегодня, в международный день прав человека, мы с глубокой скорбью отмечаем новость о кончине в России одного из величайших правозащитников мира, Людмилы Михайловны Алексеевой», – цитирует РИА «Новости» сообщение представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

Он отметил, что она до последнего отстаивала достоинство человека, вдохновляла и учила гражданских активистов и внесла «прочный вклад в дело свободы и мира во всем мире».

«Ее смерть – большая потеря для всех, кто отстаивает дело свободы в России и по всему миру, и ее кончина последовала в то время, когда права человека, а также те люди, которые смело их отстаивают, находятся в России и многих других странах под жестким давлением», – сказал он.

Палладино выразил соболезнование родственникам Алексеевой и российскому правозащитному сообществу.

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста. Церемонию может посетить президент Владимир Путин.