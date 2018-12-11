Суд закрыл паблики «ВКонтакте» за «обесценивание любви»

Взгляд
11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
Разделы

Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
Перейти а раздел…

Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Как конкурс «Лидеры России» отбирает лучших

Одно из главных условий успеха в конкурсе – слаженная командная работаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
«Я не пытался показаться лучше, прыгнуть выше, нырнуть глубже. Оставаться самим собой – это важно не только в своих действиях. Надо быть честным и со своими партнерами – соперниками по команде», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель первого конкурса управленцев «Лидеры России» Андрей Рузанов. Он описал, что помогло ему добиться успеха в конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему пал главный бастион японского национализма

Уход за пожилыми превратился для Японии в национальную проблемуФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Вплоть до последнего времени в Японии сохранялось одно из наиболее строгих миграционных законодательств в мире. Теперь от мечты сохранить Японию для японцев придется отказаться: правительство утвердило новый порядок завоза рабочей силы, несмотря на громогласные протесты оппозиции. Что стало главным фактором, заставившим Токио пойти на столь непопулярный шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украинцы высказались о разрыве договора о дружбе с Россией
          Путин и Меркель обсудили провокацию Украины в Черном мореАрестованная в США россиянка Бутина согласилась признать винуКиев предложил Европе «креативные» санкции против РоссииПодсчитаны траты Франции на обещания Макрона «желтым жилетам»
          Французы оценили обращение Макрона к нацииСимоньян пообещала «раздражать, пугать и злить» ЗападПольша пожаловалась на разногласия стран ЕС из-за РоссииЗамечена интересная закономерность в обращении россиян с кредитками
          Богатые россияне потеряли интерес к британским «золотым визам»США исключили Россию из списка «опасных» для поездок странЕвропейский политолог рассказала об отчаянии ПорошенкоПоказано приземление российских Ту-160 в Венесуэле

          Главная тема


          Почему пал главный бастион японского национализма

          «соперник» и «враг»


          Америке объяснили, как изменилась Россия с 1990-х

          начало мировой войны


          Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

          «хайп на правде»


          Слуцкая направила фанатов Загитовой к психологу

          Видео

          контрольный лист


          Раскрыто содержание найденных на украинских кораблях документов

          парижский «Антимайдан»


          «Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?

          Суд закрыл паблики «ВКонтакте» за «обесценивание любви»

          11 декабря 2018, 08:35

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Октябрьский районный суд Красноярска запретил два паблика социальной сети «ВКонтакте», в которых публиковали информацию, «обесценивающую понятие любви».

          Два «подозрительных» паблика в сети «Вконтакте» обнаружили сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщили в краевой прокуратуре.

          Надзорное ведомство проверило поступившие из полиции материалы и обнаружило, что в пабликах пропагандируется «отрицание семейных ценностей, обесценивание понятия любви как общезначимой культурной ценности, нарушение самоидентификации подростка».

          Также, по мнению прокуратуры, там размещена информация, направленная на  аутоагрессию и убийства, а также на неадекватный способ повышения самооценки, ведущий к приобщению к субъективно-значимой «блатной» субкультуре.

          В прокуратуре считают, что содержимое пабликов подталкивает к совершению правонарушений и преступлений.

          Суд согласился с доводами прокуроров и признал информацию на двух страницах «Вконтакте» запрещенной к распространению. Исполнять решение суда поручено Енисейскому управлению Роскомнадзора.

          В 2016 году по решению суда закрылась группа MDK в сети «Вконтакте», в которой публиковались скабрезные шутки и непристойные картинки.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............