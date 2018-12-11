Суд закрыл паблики «ВКонтакте» за «обесценивание любви»

Октябрьский районный суд Красноярска запретил два паблика социальной сети «ВКонтакте», в которых публиковали информацию, «обесценивающую понятие любви».

Два «подозрительных» паблика в сети «Вконтакте» обнаружили сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщили в краевой прокуратуре.

Надзорное ведомство проверило поступившие из полиции материалы и обнаружило, что в пабликах пропагандируется «отрицание семейных ценностей, обесценивание понятия любви как общезначимой культурной ценности, нарушение самоидентификации подростка».

Также, по мнению прокуратуры, там размещена информация, направленная на аутоагрессию и убийства, а также на неадекватный способ повышения самооценки, ведущий к приобщению к субъективно-значимой «блатной» субкультуре.

В прокуратуре считают, что содержимое пабликов подталкивает к совершению правонарушений и преступлений.

Суд согласился с доводами прокуроров и признал информацию на двух страницах «Вконтакте» запрещенной к распространению. Исполнять решение суда поручено Енисейскому управлению Роскомнадзора.

В 2016 году по решению суда закрылась группа MDK в сети «Вконтакте», в которой публиковались скабрезные шутки и непристойные картинки.