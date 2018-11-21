«Она нас учила не бояться». В Москве простились с правозащитником Людмилой Алексеевой

В Москве прошла гражданская панихида по правозащитнику Людмиле Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Церемонию посетил президент России Владимир Путин, который возложил цветы к гробу покойной, а также провел короткую беседу с сыном Алексеевой Михаилом.

Церемония проходила в Центральном доме журналиста (ЦДЖ) в Москве с десяти утра и продлилась более трех часов. Церемонию прощания посетил президент России Владимир Путин. Среди тех, кто пришел проститься с Алексеевой, также были ее коллеги по цеху, политики, адвокаты, известные общественные деятели.

На небольшой сцене был выставлен гроб, по левую сторону которого расположились члены семьи Алексеевой и самые близкие друзья, коллеги. Возле самого гроба был выставлен траурный караул, в который поочередно вставали члены семьи и коллеги Алексеевой. Среди них был глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который назвал Алексееву «белым ангелом надежды», уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, известный адвокат Генри Резник, член СПЧ Андрей Бабушкин, давний соратник Алексеевой Валерий Борщев и многие другие.

Зал явно не был рассчитан на такое большое количество людей, которые хотели проститься с Алексеевой. Довольно быстро он оказался забит до отказа. Организаторы похорон постоянно просили людей не задерживаться и проходить дальше, но это не помогало. Среди тех, кто не спешил уходить, оказался депутат Олег Шеин, который сначала возложил цветы, а затем некоторое время задумчиво смотрел на присутствующих в зале людей.

Татьяна Москалькова отметила, что Алексеева была «человеком с огромным желанием помогать людям». По ее словам, уход Алексеевой ознаменует начало новой эпохи. «Удивительная женщина маленького роста, но с огромной силой воли. Для меня она стала другом и соратником, и учителем, и оппонентом. Но удивительно, как она умела вести диалог с властью, потому что для нее важен был результат», – сказала Москалькова.

Умение Алексеевой общаться с властями отметил и Борщев. «Я был свидетелем, когда она звонила по телефону в администрацию президента и не просила, а настаивала решить проблему. Ее слушали», – рассказал он.

В своей речи Борщев назвал Алексееву «легендой» среди правозащитников. «Уходит целая эпоха... Она человек жертвенный...», – сказал Борщев, который назвал правозащитную деятельность «уникальным» делом.

В свою очередь президент фонда «Холокост» Алла Гербер призналась, что ей очень трудно подобрать слова, чтобы передать то, что чувствует и поставила Алексееву в один ряд с Андреем Сахаровым. «Она была олицетворением необыкновенной доброты. Она всех нас учила главному: не бояться. Мы ведь очень боимся, боимся подумать молча, боимся совершить, боимся быть людьми», – сказала Гербер.

Руководитель исследований Российского общественно-политического центра Федор Шелов-Коведяев, который тоже посетил церемонию, назвал Алексееву замечательным человеком, который «верил в возможность эволюции советского строя в правильном направлении». «Алексеева очень истово относилась к правозащите. Она очень интересный, разноплановый человек. Когда человек уходит, это всегда очень печально и тяжело жить с этим дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Федор Шелов-Коведяев, который посетил церемонию прощания с правозащитником Людмилой Алексеевой.

После панихиды тело Алексеевой было кремировано на Троекуровском кладбище. Затем урну с прахом захоронят в семейной могиле.