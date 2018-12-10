В КБР подвели итоги дистанционного этапа кадрового конкурса «Новая высота»

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
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Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
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          В КБР подвели итоги дистанционного этапа кадрового конкурса «Новая высота»

          10 декабря 2018, 19:01

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В онлайн-тестировании второго этапа конкурса «Новая высота» в Кабардино-Балкарии приняли участие 2 тыс. 617 конкурсантов из 2 тыс. 791 человека, получивших приглашение к прохождению дистанционного этапа, сообщают организаторы конкурса.

          После компьютерной обработки тестов были отобраны 300 конкурсантов с наилучшими результатами, и эксперты по оценке проверили их эссе на предмет соответствия формальным признакам, сообщается на сайте конкурса.

          К участию в очном заключительном этапе, который начнется с повторного компьютерного тестирования, приглашены 202 конкурсанта с наиболее высокими значениями рейтинга, сформированного по результатам тестирования и оценки эссе. Среди них 68,7% мужчин и 31,3% женщин. В основном, это люди в возрасте до 35 лет – 69,1%, конкурсантов старше 35 лет – 30,9%. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному – 68 лет.

          Врио главы Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчеркнул высокий интерес к конкурсу и вовлеченность представителей разных слоев населения.

          «По итогам заочного этапа конкурса мы наблюдаем выдающиеся результаты: почти все зарегистрированные участники завершили тестирование вовремя. Это говорит о высоком уровне мотивации и нацеленности на результат», – сказал он.

          По его словам, состав участников, приглашенных к ретесту, имеет две характерные особенности.

          «Во-первых, как мы отмечали еще на старте проекта, в числе конкурсантов очень много женщин. Во-вторых, конечно, примечательно, что в составе участников преобладает молодежь: две трети конкурсантов моложе 35 лет. А самому опытному участнику, который приглашен к ретесту, 68 лет. Это тоже подтверждает, что представители самых разных слоев общества ждут обновления республики и хотят сделать свой вклад в этот процесс. Мы ценим это и благодарны вам за ваш интерес», – прокомментировал Коков.

          Значительная доля участников очного этапа представляет сферу услуг (23,4%). Также в топ-5 по сферам деятельности входят государственные служащие (14,4%), представители финансового сектора (12,4%), науки и образования (11,9%) и торговли (7,5%).

          Большинство приглашенных к участию в очном этапе имеют высшее образование уровня специалитета или магистратуры – 67,7%, у 24,4% конкурсантов два и более высших образований, еще 7,9% участников имеют степень кандидата наук.

          «Все время, пока проходило дистанционное тестирование и обработка результатов тестов, Наблюдательный совет конкурса был готов рассмотреть любые возникающие у участников вопросы. Информации о дисквалификации кого-либо из участников онлайн-тестирования в Наблюдательный совет не поступало», – отметил ответственный за апелляционную деятельность Конкурса, заместитель председателя Наблюдательного совета Мурат Гукепшоков.

          По его словам, любой конкурсант, считающий, что его неправильно или необъективно оценили, может подать апелляцию в установленном порядке.

          «Правила подачи апелляций размещены на сайте конкурса», – сказал он.

          Он также напомнил, что требования оценки эссе формальны, их оценивали на предмет соответствия требованиям, которые также доступны на сайте конкурса.

          Перед началом финала участникам предстоит подтвердить свои результаты дистанционного тестирования очно на ретесте в присутствии эксперта-наблюдателя (проверочное компьютерное тестирование). Те, кто успешно сможет подтвердить первичные результаты, будут приглашены в финал.

          Финал конкурса «Новая высота» пройдет в Нальчике с 19 по 22 декабря.


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