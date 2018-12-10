В КБР подвели итоги дистанционного этапа кадрового конкурса «Новая высота»

В онлайн-тестировании второго этапа конкурса «Новая высота» в Кабардино-Балкарии приняли участие 2 тыс. 617 конкурсантов из 2 тыс. 791 человека, получивших приглашение к прохождению дистанционного этапа, сообщают организаторы конкурса.

После компьютерной обработки тестов были отобраны 300 конкурсантов с наилучшими результатами, и эксперты по оценке проверили их эссе на предмет соответствия формальным признакам, сообщается на сайте конкурса.

К участию в очном заключительном этапе, который начнется с повторного компьютерного тестирования, приглашены 202 конкурсанта с наиболее высокими значениями рейтинга, сформированного по результатам тестирования и оценки эссе. Среди них 68,7% мужчин и 31,3% женщин. В основном, это люди в возрасте до 35 лет – 69,1%, конкурсантов старше 35 лет – 30,9%. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному – 68 лет.

Врио главы Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчеркнул высокий интерес к конкурсу и вовлеченность представителей разных слоев населения.

«По итогам заочного этапа конкурса мы наблюдаем выдающиеся результаты: почти все зарегистрированные участники завершили тестирование вовремя. Это говорит о высоком уровне мотивации и нацеленности на результат», – сказал он.

По его словам, состав участников, приглашенных к ретесту, имеет две характерные особенности.

«Во-первых, как мы отмечали еще на старте проекта, в числе конкурсантов очень много женщин. Во-вторых, конечно, примечательно, что в составе участников преобладает молодежь: две трети конкурсантов моложе 35 лет. А самому опытному участнику, который приглашен к ретесту, 68 лет. Это тоже подтверждает, что представители самых разных слоев общества ждут обновления республики и хотят сделать свой вклад в этот процесс. Мы ценим это и благодарны вам за ваш интерес», – прокомментировал Коков.

Значительная доля участников очного этапа представляет сферу услуг (23,4%). Также в топ-5 по сферам деятельности входят государственные служащие (14,4%), представители финансового сектора (12,4%), науки и образования (11,9%) и торговли (7,5%).

Большинство приглашенных к участию в очном этапе имеют высшее образование уровня специалитета или магистратуры – 67,7%, у 24,4% конкурсантов два и более высших образований, еще 7,9% участников имеют степень кандидата наук.

«Все время, пока проходило дистанционное тестирование и обработка результатов тестов, Наблюдательный совет конкурса был готов рассмотреть любые возникающие у участников вопросы. Информации о дисквалификации кого-либо из участников онлайн-тестирования в Наблюдательный совет не поступало», – отметил ответственный за апелляционную деятельность Конкурса, заместитель председателя Наблюдательного совета Мурат Гукепшоков.

По его словам, любой конкурсант, считающий, что его неправильно или необъективно оценили, может подать апелляцию в установленном порядке.

«Правила подачи апелляций размещены на сайте конкурса», – сказал он.

Он также напомнил, что требования оценки эссе формальны, их оценивали на предмет соответствия требованиям, которые также доступны на сайте конкурса.

Перед началом финала участникам предстоит подтвердить свои результаты дистанционного тестирования очно на ретесте в присутствии эксперта-наблюдателя (проверочное компьютерное тестирование). Те, кто успешно сможет подтвердить первичные результаты, будут приглашены в финал.

Финал конкурса «Новая высота» пройдет в Нальчике с 19 по 22 декабря.