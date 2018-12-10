Житель Мордовии открыл стрельбу в храме

Полицейские Мордовии задержали местного жителя: ночью тот пробрался в храм и открыл стрельбу, а при задержании ранил ножом полицейского.

«В ночь на понедельник мужчина незаконно проник в храм в Краснослободском районе, устроил там беспорядочную стрельбу из своего ружья. Местные жители вызвали полицию, стрелок попытался убежать, однако при задержании ранил сотрудника полиции ножом из церковной утвари», – сообщил «Интерфакс» информированный источник.

Уточнятся, что полицейский сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Местные СМИ сообщают, что стрелок возвращался с охоты, по пути из леса напал на следы кабана, которые привели его к церкви.

Напомним, в ноябре вооруженный ножом мужчина напал на полицейского на Сущевском Валу в Москве. Мужчина угрожал нанести себе увечья. Прибывшие полицейские попытались его остановить, однако мужчина ранил одного из сотрудников правоохранительных органов ножом.