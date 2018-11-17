Мужчина ранил полицейского в Москве

Вооруженный ножом мужчина ранил полицейского на Сущевском Валу в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«От наряда скорой медицинской помощи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевский Вал в Москве неизвестный мужчина угрожает нанести себе увечья предметом, похожим на нож», – цитирует Волк ТАСС.

Прибывшие полицейские попытались остановить 49-летнего мужчину, чтобы он не покалечил себя и окружающих.

«Однако мужчина нанес резаную рану одному из полицейских. В настоящее время сотруднику полиции оказана медицинская помощь», – отметила Волк.

Напомним, в сентябре на станции «Александровский сад» Филевской линии метрополитена Москвы находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на сотрудника полиции.

В августе в подмосковном городе Клин мужчина ранил ножом двух полицейских, пытавшихся его задержать.