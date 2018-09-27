В московском метро напали на полицейского

На станции «Александровский сад» Филевской линии метрополитена Москвы неизвестный напал на сотрудника полиции, сообщают источники.

«По предварительным данным, на станции метро «Александровский сад» находящийся в неадекватном состоянии мужчина напал на сотрудника полиции», – сказал источник в правоохранительных органах, передает АГН «Москва».

На данный момент злоумышленник задержан, к месту происшествия следуют дополнительные силы.

Официальный представитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев опроверг нападение на полицейского.

«Неадекватный мужчина на указанной станции метро приставал к пассажирам и вел себя неадекватно. На место происшествия прибыл полицейский и задержал правонарушителя. Нападения на сотрудника полиции не было», – сказал Мышляев, передает ТАСС.