Эксперт рассказал о важном значении Конституции для России

«Конституция закрепила важнейшее положение – поставила человека в центр развития российского общества», – заявил газете ВЗГЛЯД член Президиума Ассоциации юристов России Владимир Плигин в преддверии 25-летнего юбилея российской Конституции.

«В начале 90-х годов прошлого столетия Россия переживала очередной огромный трансформационный сдвиг. Развитие государства носило абсолютно непредсказуемый характер, ситуация приобретала максимальный уровень драматизма», – рассказал Владимир Плигин.

«Поэтому все действия, связанные с принятием Конституции, сыграли определяющее значение для остановки процесса дальнейшей дезинтеграции Советского Союза, в который ранее входила Россия», – подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что многие инициативы и предложения, вошедшие в текст Конституции на начальном этапе, по словам Плигина, казались крайне сложными, противоречивыми, а иногда и не отвечающими развитию российского общества, тот факт, что российское общество нашло в себе возможность ее принять, сыграл определяющую роль в развитии государства.

«В дальнейшем процесс пошел очень быстро, по мере того, как Конституция приобретала все более легитимный характер, на ее базе формировались практически все институты власти», – отметил Плигин. Кроме того, Конституция определила, что права и свободы человека являются важнейшим дополнением цели функционирования российского государства, что в рамках российской истории имеет исключительную важность, подчеркнул эксперт, добавив: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».

Таким образом, Конституция создала стандарт, по которому должно было идти и идет развитие российского общества, рассказал Плигин. «Отмечая ее 25-летие, мы можем сказать, что основной закон выполнил и продолжает выполнять свою основополагающую роль в качестве «общественного договора», в рамках которого развивалось и будет развиваться российское государство», – заключил эксперт.

Напомним, 12 декабря исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации.