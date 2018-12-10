Вандал испачкал здание перед началом нобелевского банкета

Неизвестный измазал стены ратуши Стокгольма, где 10 декабря пройдет Нобелевский банкет в честь лауреатов.

Вандал испачкал стены здания и как минимум одну из статуй в окружающем ратушу парке, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эс-вэ-тэ.

Инцидент произошел около 5.00 мск. Охранник ратуши, увидевший вандала, позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя неподалеку от здания.

В отношении подозреваемого возбудили дело по подозрению в умышленном причинении материального ущерба.

«Задержанный использовал некую краску, которая была нанесена на здание мэрии и как минимум одну из статуй», – рассказала пресс-секретарь полиции Туве Хэгг.

Нобелевский банкет состоится в 21.00 мск в Синем зале ратуши.

В ноябре в Хорватии вандал повалил памятник национальному герою и партизану Раде Кончару и сломал себе ногу.