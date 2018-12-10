Эксперт: Назначение Лимаренко – это тщательно выверенное решение президента

«На Сахалине очень много федеральных и стратегических проектов запланировано, на которые заложено много государственных средств. Так что там будет очень остро стоять вопрос об эффективности расходования», – заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, добавив, что именно поэтому президент назначил врио губернатора региона из числа лучших кадров.

При назначении Лимаренко большую роль играла важность самого Сахалина для нашей страны, уверен генеральный директор GR/RM-consulting Марат Баширов.

«Как мы помним, там нервный узел мировой политики – и Китай рядом, и японский процесс, и корейский процесс. Там, конечно, нужен был человек, у которого был бы и опыт работы в федеральных органах власти, и, с другой стороны, предпринимательский подход», – подчеркнул эксперт.

Баширов напомнил, что Росатом, подразделение которого возглавлял Лимаренко, за последнее время очень сильно трансформировался и стал визитной карточкой страны.

«На Сахалине очень много федеральных и стратегических проектов запланировано, на которые заложено много государственных средств. Так что там будет очень остро стоять вопрос об эффективности расходования», – также подчеркнул собеседник. Кроме того, эксперт отметил, что Лимаренко равноудален от разных групп влияния.

«Когда идут такие назначения врио, я первым делом иду на сайт Кремля и смотрю фотографии, – рассказал Баширов. – Там все очень показательно. Явно видно, что президент знает Лимаренко и хорошо к нему относится. И мне даже кажется, что задержка по назначению врио на Сахалин была с тем и связана, что изначально рассматривали Лимаренко и нужно было время, чтобы он передал дела».

«И мне кажется, это очень хорошее, выверенное решение президента», – резюмировал эксперт.

В понедельник на Сахалине представляют нового врио губернатора Валерия Лимаренко, которого на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Сам Лимаренко заявил о своем намерении пойти на выборы главы региона в 2019 году самовыдвиженцем.