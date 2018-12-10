Названы регионы с самыми маленькими пенсиями

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал регионы, в которых пенсионеры получают самые большие и самые маленькие выплаты.

Так, наибольшие пенсии оказались в Чукотском автономном округе. По состоянию на 1 июля 2018 года средний размер выплат там составлял 25 тыс. 173 рубля. В пятерке лидеров оказались Ненецкий автономный округ (22 тыс. 50 рублей), Магаданская область (21 тыс. 508 рублей), Камчатский край (21 тыс. 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 тыс. 8 рублей), сообщает «Российская газета».

Самая низкая пенсия зафиксирована в Кабардино-Балкарии (11 тыс. 413 рубля), Дагестане (11 тыс. 653 рубля), а также в Калмыкии (12 тыс. 137 рублей).

В ПФР отметили, что на размер пенсии влияют продолжительность стажа, размер зарплаты, установленные на Севере повышающие коэффициенты, возраст пенсионера и возможное наличие у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Ранее пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, что на 1 октября 2018 года примерно 9,25 млн почти из 40 млн получающих страховую пенсию считаются официально трудоустроенными.