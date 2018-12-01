В Красноярске женщина силой пыталась отнять ребенка у пациентки перинатального центра

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что пыталась отнять ребенка у пациентки красноярского перинатального центра.

«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» задержали подозреваемую в нанесении телесных повреждений пациентке медицинского учреждения Октябрьского района краевого центра», – сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Ее подозревают в том, что женщина внезапно ударила пациентку медучреждения в область затылка и скрылась.

Подозреваемая доставлена в отдел полиции.

Как сообщали местные СМИ, проникшая в перинатальный центр женщина пыталась украсть у одной из пациенток ребенка, передает РИА «Новости». На видео с камер наблюдения видно, что женщина спокойно ходит по коридорам медучреждения.