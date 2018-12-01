Стали известны подробности встречи Меркель и Трампа

Отмененная из-за опоздания канцлера Германии Ангелы Меркель встреча с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине перенесена на субботу, сообщили в правительстве ФРГ.

«Встреча состоится сегодня, договоренность достигнута», – сообщили РИА «Новости» в кабмине, комментируя возможность встречи Трампа и Меркель в рамках саммита G20 в Аргентине.

Уточняется, что предварительно на переговоры выделено около 30 минут.

Отметим, встреча Меркель с российским президентом состоится также в субботу, 1 декабря, как и было запланировано.

Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием, так как Airbus А340, на котором она летела, через час после вылета из Берлина совершил разворот и приземлился в Кельне из-за неполадок с проводкой.