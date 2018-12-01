Путин кратко побеседовал с опоздавшей на саммит G20 Меркель

На полях саммита G20 в Аргентине состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщают информационные агентства.

Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием, передает РИА «Новости».

Краткая беседа лидеров России и Германии состоялась на церемонии фотографирования перед началом спектакля – Меркель успела только к торжественному вечеру в театре «Колон».

Встреча Меркель с российским президентом состоится также в субботу, 1 декабря, как и было запланировано.

Напомним, Airbus А340, на котором летела Меркель, через час после вылета из Берлина совершил разворот и приземлился в Кельне из-за неполадок с проводкой. Меркель вылетела на саммит рейсовым самолетом.