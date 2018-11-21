Шварценеггер сказал, куда отправился Буш-старший после смерти

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокомментировал в соцсети смерть бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

Шварценеггер написал в Twitter, что экс-глава Белого дома «оставил нас ради последнего полета, но его назначение не неизвестно».

Он добавил, что Буш-старший «летит в руки любви своей жизни, Барбары».

«Этим вечером, каждому из нас стоит на минуту посмотреть вверх и сказать ему тихое «спасибо», – написал актер.

К записи он также прикрепил свою фотографию вместе с Бушем-старшим.

President Bush has left us for one last flight but his destination isn't unknown. He's flying into the arms of the love of his life, Barbara. This evening, each of us should take a minute to look up and offer him a silent thanks. FULL STATEMENT: https://t.co/XbuFYztrmg — Arnold (@Schwarzenegger) 1 декабря 2018 г.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. В апреле 2018 года умерла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.