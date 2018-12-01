Путина в Буэнос-Айресе приветствовали словами «You are number one!»

Главу российского государства Владимира Путина приветствовали в отеле в Буэнос-Айресе словами «You are number one!» («Вы номер один!»).

Когда Путин проходил по вестибюлю, это приветствие выкрикнул гость отеля, где президента разместили на время саммита G20. Путин улыбнулся в ответ.

В вестибюле собралось много людей, поэтому определить автора слов не удалось, передает РИА «Новости».