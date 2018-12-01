Украинский замминистра начал громить студию в прямом эфире

Замминистра Украины по вопросам так называемых оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире.

Инцидент произошел в эфире телеканала ZIK. Грымчак мешал выступать Мураеву, который указывал, что провокация в Керченском проливе была в интересах Киева, а не Москвы, передает RT.

«К тебе подойти, подлец?» – начал кричать Грымчак.

Он подошел к Мураеву, пнул ногой стойку, за которой стоял депутат. Стойка сломалась и ударила парламентария.