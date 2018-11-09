Россиянина арестовали в Болгарии по запросу США

В болгарской Варне полиция арестовала гражданина России на основании выданного США ордера, сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

«Об аресте гражданина России властями Болгарии нам сообщила супруга задержанного по «горячему телефону». Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство предпримет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры», – цитирует ТАСС Климанова.

Болгарская газета «Труд» сообщила, что 38-летний россиянин обвиняется в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. В период с сентября 2014 года до конца 2016 года он якобы манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. Общий ущерб оценивается в 7 млн долларов.

Областной суд Варны решил оставить россиянина под арестом до рассмотрения дела о его экстрадиции в США.

На суде он рассказал, что живет в Болгарии уже восемь лет, купил в Варне квартиру и имеет болгарское гражданство.

В 2015 году окружной суд Варны в пятницу арестовал разыскиваемого Интерполом российского гражданина Андрея Кошкина.