Военные России и Сирии освободили детей и женщин из плена террористов

Военные САР при поддержке российских офицеров освободили 19 заложников, которые больше трех месяцев находились в плену у террористов, сообщили в Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Операция была проведена в четверг, 8 ноября, в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры, передает ТАСС.

19 мирных жителей – 15 детей и четыре женщины народности друзов – больше трех месяцев находились в плену у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

В данный момент освобожденным «оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни».

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что террористы «Исламского государства» захватили около 700 заложников в Сирии на территории, которая контролировалась США.