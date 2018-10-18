Путин рассказал о допущенной американскими военными в Сирии «катастрофе»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что террористы «Исламского государства*» захватили около 700 заложников в Сирии на территории, контролировавшейся американцами и подконтрольными им формированиями.

Путин сказал, что боевики обещали расстреливать по 10 человек, и во вторник «казнили первых», передает РИА «Новости».

«По нашим данным, захватили еще в заложники несколько граждан и Соединенных Штатов, и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит», – отметил глава государства.

Путин назвал происходящее катастрофой и заявил о необходимости работать совместно с российской стороной в борьбе против террористов.

Телеканал RT ведет трансляцию пленарной сессии с участием президента.

СМИ сообщали, что в плену ИГ* в подконтрольном боевикам населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор находятся более 750 человек.

Ранее в четверг Путин заявил, что Россия достигла целей, поставленных перед операцией в Сирии.