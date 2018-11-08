Пассажирка севшего в лесу «кукурузника» рассказала о летчиках-«молодцах»

Пассажирка самолета Ан-2 Галина Лыкова, который приземлился в лесной зоне под Архангельском, рассказала подробности жесткой посадки борта.

«Я почувствовала уже поздно неладное, я пыталась уснуть, чтобы меня не укачало. Потом, когда открыла глаза, увидела, что близко земля. Летчики молодцы, хорошо посадили», – сказала Лыкова в опубликованном РЕН-ТВ ролике.

Отвечая на вопрос о том, как прошла сама посадка, женщина сообщила, что «даже тортики спаслись».

По наблюдениям Лыковой, борт влетел в «холодную полосу», из-за чего произошло обледенение крыльев.

Она добавила, что пилоты посадили самолет между болотом и лесистой местностью.

Ранее сообщалось, что Ан-2 совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска, на борту самолета было 11 человек. В результате экстренного приземления никто не пострадал.