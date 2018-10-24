Эксперты оценили перспективы «партии Поклонской»

«Наталья Поклонская может создавать любые партии, но перспективы у этих партий – 2-3 процента на выборах в Госдуму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал тот факт, что Поклонская забросила в публичную сферу идею создания собственного патриотического движения.

Руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев указал на то, что Наталья Поклонская апеллирует к определенному, правоконсервативному электорату. «Это люди верующие, люди, которые достаточно жестко настроены по отношению к переменам в обществе. Таких людей не очень много», – оценил эксперт. По его оценке, перспектива у партии, представляющей интересы таких людей, не блестящая – упомянутые 2-3%.

В четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».

«Когда меня спрашивали, собираюсь ли я создавать свою партию, при этом называя чей-то уже состоявшийся креатив в виде «Силы России», на эмблеме которой в итоге не оказалось Крыма, я, конечно же, отвечала, что к этому вбросу... никакого отношения не имею. Это действительно так», – напомнила Поклонская.

Но сейчас, по словам депутата, она работает «над несколькими интересными проектами». «Обращения и жалобы людей показывают системные проблемы, которые необходимо решат. Поэтому я не исключаю, что со временем и, может быть, в обозримом будущем это выльется в какие-то более организованные формы: может быть общественного движения, может быть ещё чего-то», – написала Поклонская. «Новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна», – подчеркнула она.

Политолог Алексей Мартынов признался, что с «большим скепсисом относится к Поклонской как к политику». По его словам, в прошлом она проявила себя как «неплохой юрист на посту украинского прокурора и сыграла позитивную роль, когда Крым возвращался в родную гавань».

«Но как политика я ее не воспринимаю. Это популизм, причем очень упрощенный. Все ее сегодняшние заявления из того же разряда. Очевидно, что некоторые силы поощряют такую манеру поведения, и вместо того, чтобы как-то учиться российской политической традиции, она пытается весь свой украинский опыт, в том числе и политический, привнести в нашу российскую действительность», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отмечает:

«Нужно разделять два аспекта для оценки перспектив этого проекта: электоральная ниша, на которую может претендовать, и сама личность Поклонской. Вопрос – как ее будут оценивать потенциальные инвесторы партии, потому что, понятное дело, без поддержки со стороны (и финансовой, и самое главное, административной), она не может быть зарегистрирована и допущена к практической деятельности».

Если брать идеологическое позиционирование партии, то не следует делать сильный акцент на православно-религиозные ценности, считает Салин. «Современное российское общество – светское и постхристианское, запроса на какую-либо религиозную партию, тем более ярко выраженную, у большинства населения, за исключением 3-5%, нет», – констатирует эксперт.

Такая партия «в первую очередь должна себя позиционировать как социальная партия, потому что есть запрос на социальную справедливость, и уже по остаточному принципу могут быть элементы православия и монархизма», – подчеркивает Салин.

Но, добавляет он, есть еще и другой момент: личность Поклонской и отношение к ней в элите. Искренность Поклонской – с одной стороны, плюс («потому что у электората существует запрос на искренность»), но с другой стороны может создаваться впечатление ее непредсказуемости, отмечает собеседник.