Поклонская задумалась о создании «новой политической силы»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».

«Новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна», – написала политик на своей странице во «ВКонтакте».

Она добавила, что на данный момент работает над несколькими проектами, которые могут принять более организованные формы.

«Какую политическую силу, воплощенную в общественно-политическом движении или объединении, при моей координирующей роли вы бы поддержали?», – спросила Поклонская у своей аудитории.

Ранее в октябре депутат отвергала информацию о создании ей политической партии.