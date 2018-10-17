Поклонская опровергла планы создания новой партии

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская сообщила, что не намерена участвовать в создании какой-либо политической партии.

«Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий и сбором для этого средств», – написала депутат в Facebook.

Она добавила, что сейчас занимается организацией лечения детей из Донбасса.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Возглавят партию, по данным издания, Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк.

В сентябре комиссия, которую возглавляла Поклонская, была упразднена в результате объединения с комиссией по этике.