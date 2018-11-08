Самый кровавый украинский маньяк умер в тюрьме

В житомирской исправительной колонии №8 умер Сергей Ткач, убивший, как минимум, 37 человек и признавшийся в более чем ста преступлениях.

Сергей Ткач был осужден на пожизненное заключение за 37 доказанных убийств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТСН. Он насиловал и убивал девочек в возрасте от девяти до 17 лет.

Маньяк скончался от сердечной недостаточности на 67-м году жизни.

Сам он признавался в совершении более 100 убийств.

Стоит отметить, что более известный в СССР маньяк Андрей Чикатило признался лишь в 56 убийствах.

Первое убийство Ткач совершил в 1980 году, в Симферополе. Он совершал преступления до 2005 года, когда его задержали в городе Пологи Запорожской области, пишет Ura.ru.

В мае 2018 года в Великобритании умер серийный маньяк-расчленитель Деннис Нильсен.