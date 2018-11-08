Немецкого врача заподозрили в заражении 1,3 тыс. пациентов гепатитом С

Врач-анестезиолог в баварском Донауворте может быть причастен к заражению 1,3 тыс. человек гепатитом С.

Клиника Донау-Рис призывает всех пациентов, получавших наркоз во время операций от определенного анестезиолога с 22 ноября 2016 года по 24 апреля 2018 года, пройти тест на гепатит С, пишет Bild, передает РИА «Новости».

На данный момент проверились на вирус 752 пациента, у 45 из них обнаружили гепатит С.

Органы здравоохранения обратили внимание на ситуацию после того, как местный семейный врач обнаружил гепатит С у трех своих пациентов, проходивших лечение в клинике Донау-Рис.

В самом медицинском учреждении заявляют, что к заражению привел не продезинфицированный правильным способом набор инструментов для операции.

Защита врача-анестезиолога утверждает, что он был зависим от медикаментов и психически нездоров. Также защита уверена, что 53-летний подозреваемый сам вкалывал себе обезболивающее и не использовал иглы, которыми делал себе уколы.

Адвокаты заявляют, что врач не знал, что был заражен вирусом. В 2016 году его тест показал отрицательный результат, в 2017 он не проходил проверку и узнал о болезни лишь в 2018 году.

Местная прокуратура проводит расследование. Известно, что врач уволился из клиники, прошел лечение от гепатита С и сейчас здоров.

В 2016 году в американском штате Висконсин местного врача заподозрили в заражении пациентов ВИЧ и гепатитом.