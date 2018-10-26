Соловьев призвал власти терпеть журналистов

«У нас иногда задают очень неприятные вопросы, ведут себя более чем резко во время бесед с президентом, но Владимир Владимирович прекрасно справляется с этой ситуацией», – сказал журналист Владимир Соловьев. Так он прокомментировал инцидент с журналистом CNN Джимом Акостой, который за перепалку с Трампом лишился доступа в Белый дом.

Телерадиоведущий Владимир Соловьев признался, что ему сложно комментировать поведение коллег, тем более в данном случае речь идет об американских традициях.

«Здесь довольно сложно рассуждать. То, что позволительно в американской журналистике и многих других странах, вежливо говоря, не выглядит идеально», – отметил он.

Соловьев напомнил, что в США с журналистами буквально «расправляются» за высказывания ими своих убеждений. Так произошло с телеведущей Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC из-за скандала вокруг ее высказываний на тему расизма.

«Если американцы ставят такие жесткие требования по отношению к журналистам, и за невинные воспоминания о своем детстве одну журналистку увольняют, то почему-то более чем эмоциональное и не очень корректное поведение по отношению к президенту считается нормальным... Надо бы им самим определиться. Это их внутреннее дело», – считает журналист.

В то же время Соловьев отметил, что властям надо уметь терпеть. «Ведь у нас иногда задают очень неприятные вопросы, ведут себя более чем резко во время бесед с президентом, но Владимир Владимирович прекрасно справляется с этой ситуацией, никогда не срываясь на оскорбления. У США такая культура, а у нас – иная», – подытожил Владимир Соловьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста лишился постоянного пропуска в Белый дом после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом.

Акоста задал вопрос по поводу прошедших промежуточных выборов, а также «караване» мигрантов, которые намереваются прийти в США со стороны Мексики. Американский президент попросил журналиста сесть на место, после чего модератор попыталась отобрать микрофон у репортера. Но Акоста все равно продолжил выкрикивать вопросы о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. После этого Трамп раскритиковал журналиста за то, как он обращался с девушкой-модератором.