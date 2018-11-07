Архиепископ Амвросий счел недопуск на Украину иллюстрацией обещанной Варфоломеем «любви»

Отказ украинских пограничников по надуманным причинам пускать ректора Московской духовной академии (МДА) архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова) на Украину является актом «иллюстрации «любви», о которой говорит патриарх Константинопольский Варфоломей, заявил сам архиеписком Амвросий.

Он сообщил, что в Киев прилетел для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА). Его задержали на пункте пропуска в аэропорту Жуляны, после чего уведомили об отказе во въезде на территорию Украины, передает РИА «Новости».

Архиепископ отметил, что в документе, полученном от пограничников, указана «откровенно надуманная причина». Более того, указывает он, он имел с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Пограничники никак не прокомментировали свой отказ несмотря на эти обстоятельства.

Также он напомнил о требовании президента Украины Петра Порошенко покинуть священников Русской православной церкви страну.

«Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе «автокефальной церкви Украины» появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою. Для меня вся эта ситуация – иллюстрация «любви», о которой так много говорит в последнее время патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям «северных братьев», то есть священнослужителей Русской православной церкви», – отметил ректор МДА.

Ранее о том, что архиепископа Амвросия не пустили на территорию Украины, сообщил начальник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.