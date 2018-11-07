Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

На паспортном контроле в Киеве ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия не пустили на территорию Украины, сообщил начальник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Архиепископ прибыл ради посещения актового дня Киевской духовной академии. Мероприятие теперь должно пройти без него, пишет Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы Российская православная церковь покинула Украину.