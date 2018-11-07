Первый отечественный круизный лайнер обещали скоро спустить на воду

Первый отечественный круизный лайнер проекта PV300VD будет готов к проведению испытаний на воде в 2019 году, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«По проекту PV300 заканчиваем формирование корпуса, начали грузить крупногабаритное оборудование и надеемся, что в 2019 году приступим к испытаниям этого судна. Дальше, поскольку это пилотный головной корабль, нам очень бы хотелось, чтобы никаких задержек при испытаниях не было», – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Конкретные сроки глава ОСК не назвал.

Лайнер был заложен на астраханском судостроительном заводе «Лотос» в 2016 году, старт строительству дал президент Владимир Путин.

Судно будет вмещать 300 пассажиров. Лайнер по уровню комфорта сравнится с пятизвездочным отелем, у него на борту расположатся тренажерные залы, сауны и рестораны, а площадь кают составит от 16 до 43 кв. метров.