Владельца ФК «Монако» могут освободить в четверг

Владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева могут освободить уже в четверг, 8 ноября, сообщил близкий к бизнесмену источник.

«Рыболовлев может быть освобожден в течение 24 часов, так как срок в рамках процедуры garde a vue истекает завтра утром. Первые 24 часа истекают сегодня, решение о продлении принимает судебный следователь в Монако», – сказал источник ТАСС.

Во вторник Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием. В доме миллиардера продолжаются обыски.

Защита Рыболовлева призвала соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.