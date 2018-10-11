Коллекторы заинтересовались долгами россиян за услуги ЖКХ

Коллекторы, стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, начали искать новые сферы работы и всерьез заинтересовались работой с задолженностями по оплате услуг ЖКХ. Поставщики услуг не против подобного сотрудничества.

Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (СРО «НАПКА») провела круглый стол, на котором обсуждался вопрос работы коллекторов с долгами в сфере ЖКХ, пишет «Коммерсант».

Руководитель агентского комитета СРО «НАПКА» Виктор Семендуев сообщил, что в данный момент поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не больше 5% от общей задолженности населения.

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии – 15-20%», – отметил он.

Ассоциация коллекторов планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, надеясь увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

По данным Минстроя, долги населения за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года достигли отметки в 535 млрд рублей.

В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года объем задолженности населения за оказанные предприятием услуги в шести городах России, превышает 2 млрд рублей. При этом ежегодно показатель задолженности по группе «население» вырастает на 20%.

Крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают долги как на досудебной, так и на судебной стадии. Коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев сообщил, что проводимая претензионно-исковая работа позволяет достигать 97-98% годового сбора от начислений за услуги.

В пресс-службе «Мосэнерго» рассказали, что больше 90% в общей сумме задолженности подтверждено судебными решениями, уже вступившими в законную силу.

Крайние меры воздействия на должников – ограничения и отключения коммунальных услуг.

Отмечается, что ГК «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает некоторые задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП. Кроме того, с недавних пор организация начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.

Прокофьев отметил, что в ближайшем будущем планируется увеличивать объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам. В «Мосэнерго» также сообщили о рассмотрении возможности «привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности».

Эксперты считают, что взыскание долгов по ЖКХ должно регулироваться Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (230-ФЗ).

Так, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов считает, «рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям».

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может воздействовать только на компании, которые находятся в госреестре.

В законе указывается, что он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, «возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике...», кроме случаев, когда взыскание осуществляется кредитными организациями или профессиональными коллекторами.

«В связи с формулировками профильного закона ФССП фактически не может воздействовать на взыскателей, которые работают вне реестра», – пояснила глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

Эксперты заявляют также: на первых порах привлечение коллекторов к погашению задолженностей по ЖКХ вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей.

Кроме того, по мнению Комбаровой, этому же поспособствует и то, что у людей в памяти еще живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

Ранее в России подсчитали средние расходы семей на услуги ЖКХ.

До этого президент России Владимир Путин поручил оперативно решать связанные с задолженностью в сфере ЖКХ проблемы. Глава государства призывал найти способ не оставлять людей без тепла из-за долгов.