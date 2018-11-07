ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 7 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских «Банка инноваций и развития» и «Агросоюза».

«Банк инноваций и развития» долго находился в поле зрения ЦБ из-за проведения сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную регулятором работу с банком, объем этих операций продолжал расти. При этом значительную составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка была признана неэффективной, сообщили в ЦБ.

«Банк инноваций и развития» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 286 место в банковской системе России.

Основным источником фондирования активных операций коммерческого банка «Агросоюз» были денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Регулятор на протяжении года неоднократно выявлял в деятельности банка недооценку кредитного риска и предъявлял банку требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Однако для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств.

В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, ее единственным участником в течение 2018 года девять раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн рублей. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа.

В ходе инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк для сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.

«Агросоюз» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 198 место в банковской системе России.