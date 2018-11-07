Полиция Уссурийска начала проверку видео кальянной вечеринки школьников

В Сети появилось видео, на котором группа подростков курила кальян и пила пиво, предположительно, находясь в учительской школы приморского села Новоникольск; правоохранительные органы начали проверку по факту публикации записи.

В пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску сообщили РИА «Новости», что полиция проверяет информацию об инциденте. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сказал представитель ведомства.

Видео распространилось в мессенджере Telagram. Авторы записи утверждали, что кальянная вечеринка происходила в учительской школы села Новоникольск, а один из молодых людей на видео – якобы сын директора учебного заведения.

Управление образования и молодежной политики Уссурийска начало служебное расследование.

В прошлом году Роспотребнадзор выступал за ограничения и запрет на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна, а также поддержало идею ограничения использования электронных сигарет по аналогии с требованиями для табачных изделий.