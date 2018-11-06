Билл Гейтс представил «туалет будущего»

В ходе международной выставки туалетов в Пекине Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс представил свою новую разработку – высокотехнологичную модель унитаза, который не требует воды.

Новое устройство не требует подключения к канализации, а отходы в нем превращаются в удобрение и чистую воду при помощи специальных реагентов, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В материале сообщается, что на разработку туалета и исследования потратили 200 млн долларов за семь лет.

Благодаря новому подходу к утилизации отходов в мире должны сократиться проблемы с детской смертностью, расходами на борьбу с опасными заболеваниями вроде холеры и диареи, возникающих в результате плохих санитарных условия и низкого качества воды, считает Гейтс.

«Технологии, которые вы видите здесь, являются самым значительным достижением в области санитарии почти за 200 лет», – рассказал он.