СБУ отчиталась о блокировке «пророссийских агитаторов» на Украине

В Службе безопасности Украины заявили о блокировке работы девяти человек, якобы занимавшихся пропагандистской деятельностью в интернете с целью повлиять на исход будущих президентских выборов страны.

«Сотрудники Службы безопасности Украины в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора», – сообщает СБУ, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили о разоблачении «девяти пророссийских пропагандистов», якобы финансировавшихся спецслужбами России. По тем же данным, эти граждане «призывали к проведению акций неповиновений и массовых беспорядков».

«Через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были повлиять на ход будущих выборов президента Украины», – утверждается в сообщении СБУ.

Ранее сообщалось, что Киев отказался от участия наблюдателей СНГ на выборах президента Украины.